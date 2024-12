Lazio, prendono già forma i piani per le prossime sessioni di mercato: ecco gli obiettivi dei biancocelesti

Un centrocampista subito. Un difensore a giugno; forse due. Questo, secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport. Volendo giostrare la rosa tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3 Baroni ha bisogno di un ricambio in più, affidabile, a centrocampo. Al netto quindi di quanto potrà essere utile Castrovilli nonappena si sarà pienamente ripreso, la società intende dare seguito al progetto di riorganizzazione partito l'estate scorsa, andando incontro alle esigenze del tecnico, che fin qui sta portando risultati ben oltre le aspettative., che possa tornare alla base. Altrimenti servirebbe un'uscita tra gli attuali effettivi della rosa (Akpa, Basic e Hysaj non contano).

dell'Hellas sembrava il nome caldissimo dopo i contatti che c'erano stati con l'agente e anche tra Lotito e il suo amico-collega Setti. Niente da fare. Al netto di colpi di scena, la Lazio punterà altrove vista la netta smentita delle scorse settimane arrivata direttamente dal ds Fabiani, che non sembrava affatto celare secondi fini o altre interpretazioni.dell'Ajax, non è un'alternativa credibile al momento. Gli occhi della società biancoceleste sono puntati su altri profili, per lo più all'estero. A Formello, in gran segreto, si lavora su più tavoli. L'impressione è che il nome del possibile obiettivo si scoprirà solo a ridosso dell'apertura del mercato. PoiAnche lì la Lazio deve proseguire il lavoro di ringiovanimento, sottolinea sempre il CorSport. Romagnoli farà 30anni a gennaio. Patric ne ha già 31 come pure il nuovo arrivato Gigot. Solo Gila è under 25.Arriverà almeno un nuovo centrale giovane e in rampa di lancio. Il secondo innesto nelle retrovie potrebbe avvenire invece sulla corsia destra, con Lazzari e Marusic non più giovanissimi e proprio il montenegrino, in scadenza, è il maggior indiziato per dire addio.