Lazio, il Comune di Roma apprezza il progetto per il Flaminio. Gualtieri: "Lavoriamo per esaminare i dettagli"

Reazioni positive in Campidoglio al progetto dellaper il nuovo. Questa mattinaha portato le carte in comune per presentare ufficialmente lo studio di pre-fattibilità per la riqualificazione dell'impianto situato nell'omonimo quartiere capitolino, da anni in stato di abbandono. 200 pagine per spiegare tutti i dettagli di un progetto da 400milioni di euro, per la ristrutturazione e l'ampliamento della capienza della struttura e per riammodernare tutta l'area urbana circostante. Il Sindaco di Roma,, dopo l'incontro ha rilasciato alcune dichiarazioni ufficiali in merito alla proposta del club biancoceleste:

"L'incontro è andato bene. Il presidente Lotito e il suo team ci hanno mostrato lo studio di pre-fattibilità per la realizzazione della rigenerazione del progetto sullo stadio Flaminio., che dovrà ora essere esaminato nel dettaglio; ma siamo contenti che sia stato preannunciato e che verrà formalmente avviata la proposta, innescando quindi la procedura amministrativa. Adesso lavoreremo per esaminarla nel dettaglio.Sono procedure che richiedono studio approfondito delle carte ma i punti fondamentali della presentazione li considero positivi. Siamo soddisfatti, ci siamo complimentati per la qualità del lavoro che ci è stato presentato".