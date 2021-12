IL TABELLINO

. Tre gol segnati, in 37’, apre Milinkovic, chiude Immobile con una doppietta rapinosa.. Poi, magie e misteri de gioco del calcio, nella ripresa il match si ribalta. La Lazio dà due mani di terzaroli alla sua randa gonfia di vento e ridiventa la squadra incerta e anodina che manda Sarri su tutte le furie. D’Aversa alla disperata – persa per persa tanto vale osare l’impossibile -, ne cambia tre: fuori Ferreri, Verre e Quagliarella, ma potendo ne avrebbe sostituiti sette o otto, e dentro Dragusin, Silva e Caputo.. Quattro occasioni da gol nei primi undici minuti, sull’ultima prodigioso Strakosha e distendersi e ricacciare dalla linea di porta il pallone schiacciato di testa da Gabbiadini., battibecca con l’arbitro per un fallo non fischiato, ne commette subito un da giallo, continua a polemizzare, parla e parla e probabilmente gli scappa la parola del gatto. L’arbitro estrae il secondo giallo e poi il rosso. Lazio in dieci e per condurre in porto una vittoria già virtualmente acquisita deve sudare le sette camicie. La difesa ad oltranza, da scelta diventa una impellente necessità, di fronte ad una Sampdoria che con il geometra Silva e la difesa a tre e il centrocampo a cinque, ha ritrovato gioco, mordente e coraggio.che con tre parate prodigiose, prima e dopo il gol dell’onore segnato dal brillante Gabbiadini a un minuto del 90’, ricaccia via lo spettro della rimonta blucerchiata negando ala Sampdoria il raddoppio ancora a Gabbiadini ed Ekdal in pieno recupero.Piano quindi con trombe e grancasse. La Lazio del primo tempo, fredda e geometrica, astuta e cinica, merita i galloni da generale. Quella morbida e irresoluta della ripresa una settimana di cella di rigore.. Sulla carta era un match fra squadra abituate a salire sull’ottovolante. Breve doppio lampo nel buio per la Sampdoria le due vittorie su Salernitana e Verona, e immediato ritorno sulla terra a Firenze, 3-1 in rimonta per la Viola. La Lazio, tre partite e appena un punto, non si presentava con le stimmate della predestinata.D’Aversa rimpiazza lo squalificato Colley con Chabot (Yoshida in panca e dentro a giochi fatti nella ripresa) e la scelta risulterà disastrosa. Sarri spazza via metà della squadra che ha raccolto il rocambolesco pari con l’Udinese; fuori Reina, Luis Alberto, Lazzari, Anderson castigati e messi in panca più lo squalificato Patric. Sulla carta si attende una battaglia fra poveri. Sul campo invece è tutt’altra storia. Non ci vuol molto a intuire che sarà una sfida impari. Lazio subito padrona, Sampdoria balbuziente e il gol di Milinkovic e addio core come dicono in riva al Tevere. Pregevole l’esecuzione dell’azione: la palla viaggia da Immobile verso, assist al bacio sul versante opposto e per Milinkovic, lasciato solo soletto, è un giochino infilare Audero sul primo palo. 1-0 Lazio.La Lazio gioca alla Sarri, tocchi fitti e uomini negli spazi, movimenti circolari, dai e vai e la specialità della casa – la ricerca in palleggio a liberare il terzo uomo – funziona a meraviglia. Dieci minuti dopo l’1-0 arriva il bis. Ferrari e Thorsby si scontrano goffamente, al limite dell’area, palla a Zaccagni che subisce fallo, Fabbri (centesima in serie A) applica la norma del vantaggio, palla verso Immobile che piroetta sull’elefantiaco Chabot e con un destro in diagonale giustizia Audero.. I biancazzurri controllano in surplace la manovra scontata e bolsa degli avversari; Milinkovic bascula indisturbato da centrocampo e attacco, Zaccagni ogni volta che affonda sulla fascia mancina porta sconquassi nella flebile e tremebonda difesa blucerchiata, che barcolla ad ogni colpo, Chabot e Ferrari vagolano smarriti senza sapere quale avversario prendere in carico, Augello e Bereszinski pestano l’acqua nel derelitto mortaio della squadra allestita con poco sale in zucca da D’Aversa.Il centrocampo zoppica e incespica, troppo lenti e macchinosi Thorsby ed Ekdal per i pie’ veloci della Lazio, Cataldi detta i tempi, Basic si avventa sul centrosinistra fulminando la timida resistenza di Ekdal, Candreva è costretto a rinculare per tappare i buchi che si aprono dovunque. La partita pare già virtualmente terminata sul 2-0, però a scanso di sorprese, la Lazio decide di mettere al sicuro la vittoria.Invece no, i cambi decisi da D’Aversa rinfrancano la Sampdoria, in rapida successione dal 5’ all’11’ minuto la squadra blucerchiata si presenta pericolosa dalle parti di Strakosha e dopo i tentativi di Yoshida, Thorsby e Dragusin, il portiere promosso titolare da Sarri manda per traverso l’urlo del gol a Gabbiadini, che sta tornando il bell’attaccante dei tempi che furono.Ma niente, nella ripersa Audero non farà una sola parata e peggio andrà là davanti perché all’acciaccato Immobile (ginocchio) in avvio di ripresa è subentrato il catatonico Muriqi. Poi fuori Pedro e Cataldi per Anderson e Leiva, Sarri cerca forze fresche e non le trova.Il gol di Gabbiadini, in girata mancina imparabile, premia la riscossa della Sampdoria che sfiora pure il raddoppio con Ekdal e Gabbiadini. Venerdì c’è il derby col Genoa, prima del match con la Lazio Ferrero e Faggiano avevano riconfermato D’Aversa ma chissà ( si prova l'assalto a Pirlo LEGGI QUI ). Difficile però licenziarlo a cinque giorni dal derby, Un match da mors tua vita mea. Ma questo è ormai accertato. A Genova il calcio fa rima con salvezza. E niente più.primo tempo 0-3): 6’ p.t. Milinkovic Savic (L), 16’ p.t., 36’ p.t. Immobile (L), 43’ s.t. Gabbiadini (S).: 6’ p.t., 16’ p.t. Zaccagni (L), 36’ p.t. Milinkovic-Savic (L), 43’ s.t. Ciervo (S).(4-4-2): Audero; Bereszynski (12’ s.t. Yoshida), Chabot, Ferrari (1’ s.t. Dragusin), Augello; Candreva (40’ s.t. Ciervo), Thorsby, Ekdal, Verre (1’ s.t. Silva); Gabbiadini, Quagliarella (1’ s.t Caputo). All. D’Aversa.(4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Basic, Cataldi (18' s.t. Leiva), Milinkovic-Savic; Zaccagni (33’ s.t. Lazzari), Pedro (18' s.t. Felipe Anderson), Immobile (1’ s.t. Muriqi). All. Sarri.: Michael Fabbri della sezione di Ravenna.: 14’ p.t. Candreva (S), 38’ p.t. Bereszynski (S), 39’ p.t. Quagliarella (S), 21’ s.t., 22’ s.t. Milinkovic Savic (L), 35’ s.t. Silva (S), 43' s.t. Muriqi (L).Espulsi: 22’ s.t. Milinkovic Savic per somma di ammonizioni.