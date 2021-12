Sampdoria - Lazio 1-3 (primo tempo 0-3)



Marcatori: 6’ p.t. Milinkovic Savic (L), 16’ p.t., 36’ p.t. Immobile (L), 43’ s.t. Gabbiadini (S).



Assist: 6’ p.t., 16’ p.t. Zaccagni (L), 36’ p.t. Milinkovic-Savic (L), 43’ s.t. Ciervo (S).



Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (12’ s.t. Yoshida), Chabot, Ferrari (1’ s.t. Dragusin), Augello; Candreva (40’ s.t. Ciervo), Thorsby, Ekdal, Verre (1’ s.t. Silva); Gabbiadini, Quagliarella (1’ s.t Caputo). All. D’Aversa.



Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Basic, Cataldi (18' s.t. Leiva), Milinkovic-Savic; Zaccagni (33’ s.t. Lazzari), Pedro (18' s.t. Felipe Anderson), Immobile (1’ s.t. Muriqi). All. Sarri.



Arbitro: Michael Fabbri della sezione di Ravenna.



Ammoniti : 14’ p.t. Candreva (S), 38’ p.t. Bereszynski (S), 39’ p.t. Quagliarella (S), 21’ s.t., 22’ s.t. Milinkovic Savic (L), 35’ s.t. Silva (S), 43' s.t. Muriqi (L).



Espulsi: 22’ s.t. Milinkovic Savic per somma di ammonizioni.