Dopo un precampionato convincente, concluso senza sconfitte, la Lazio si prepara al primo impegno ufficiale della nuova stagione con la sfida contro il Venezia. La squadra romana vanta una tradizione positiva contro i lagunari, essendo rimasta imbattuta negli ultimi cinque incontri di Serie A e con una striscia di undici risultati utili consecutivi all'Olimpico, composta da nove vittorie e due pareggi (solo contro Empoli e Perugia ha fatto meglio). Il Venezia, invece, ha già iniziato la stagione 2024/2025 partecipando al primo turno di Coppa Italia, dove è stato eliminato dopo una sconfitta per 3-1 contro il Brescia.

Provedel; Lazzari, Romagnoli, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella; Noslin, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.Joronen; Altare, Svoboda, Sverko; Sagrado, Andersen, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Gytkjaer. All. Di Francesco.La sfida tra Lazio e Venezia sarà trasmessa in esclusiva da DAZN, visibile tramite app in tv e in streaming su tutti i dispositivi abilitati. La gara andrà in onda anche sul canale 214 di Sky Sport, per tutti i sottoscrittori dell'abbonamento a "Zona DAZN".