Lazio, Provedel incassa anche la fiducia di Lotito

"Adesso devi concentrarti al massimo, ricordati che al primo posto c'è sempre la Lazio".

Nessuno discutaA ribadire ulteriormente la massima fiducia di tutta lanel proprio portiere ci ha pensato anche il presidentein persona, avvistato in un noto ristorante della Capitale nei giorni scorsi proprio a colloquio con l'estremo difensore friulano, che da tre anni difende i pali biancocelesti. Ormai è uno dei senatori dello spogliatoio, nonché uno dei capisaldi su cui la società ha imperniato l'inizio del nuovo ciclo post rivoluzione estiva della rosa.

Questo il virgolettato riportato oggi dal Messaggero, che il patron ha rivolto al calciatore. Dopo le parole del ds Fabiani e poi quelle di Baroni, che hanno sottolineato l'insussistenza e l'infondatezza di qualunque voce di dubbio intorno alla titolarità e alla permanenza in biancoceleste di Provedel, era già arrivata contro l'Hellas la risposta sul campo del giocatore, dopo le critiche ricevute per un avvio di stagione non brillante e gli errori commessi col Milan. Adesso si è aggiunta anche questa catechesi impartita dal parton, per chiudere definitivamente ogni polemica.