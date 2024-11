Lazio, quanti gol dalla panchina: i subentrati fanno la fortuna di Baroni

Getty Images

Fa benea non chiamarle riserve. Gli "altri titolari" dellahanno fruttato fin qui una fortuna in termini di gol. Il dato lo riporta oggi il Corriere dello Sport: con sette reti realizzate in undici gare, la squadra biancoceleste è la migliore in serie A per rendimento dei calciatori subentranti. Il numero sale a nove, sommando le reti diin Europa League, rispettivamente contro Nizza e Twente. Un bottino reso ancor più importante dal fatto che quasi tutti sono stati gol decisivi, a testimonianza del fatto che lo spogliatoio della Lazio ha recepito bene il messaggio del tecnico, il quale ha sempre insistito, sin dal primo giorno,e sul fatto che molto spesso, chi finisce la partita è più importante di chi l'ha cominciata.

Il primo gol di un sostituto è stato quello dia Udine. Sono seguiti, contro Torino e Empoli. Lo spagnolo ha replicato col Genoa, ma contro i rossoblù si è aggiunto anchea tempo quasi scaduto per fissare il 3-0 finale. Poicol Como e infine ancoradue giorni fa col Cagliari. La gestione delle rotazioni e dei cambi da parte di mister Baroni si sta rivelando una delle armi principali della Lazio in questa prima parte di stagione.