Prosegue il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore tra esercitazioni tecniche e tattiche in vista della nuova stagione. I ragazzi di Simone Inzaghi sono reduci dalla vittoria, seppur in amichevole, per 1 a 0 contro il Padova di ieri. Test a cui non ha potuto partecipare, oltre a Lulic e Proto, anche Danilo Cataldi.



Il talento biancoceleste infatti deve ancora recuperare dall’infortunio al ginocchio rimediato sul finire della scorsa annata contro l’Atalanta. Per questo motivo il centrocampista romano ha svolto un lavoro differenziato in palestra in attesa di ulteriori valutazioni in questi giorni. Inzaghi si augura di avere presto a disposizione il classe ’94, pedina importante del suo scacchiere specialmente a partita in corso, come dimostrato in Supercoppa italiana contro la Juventus. Fu proprio una splendida punizione di Cataldi a siglare il risultato sul 3 a 1 per la Lazio facendo esplodere di gioia i tifosi biancocelesti.