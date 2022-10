Allenamento di rifinitura aper la. I biancocelesti, dopo le conferenze stampa di Sarri Pedro , sono scesi in campo oggi poco dopo le 15:30 sul centrale per gli ultimi preparativi in vista della sfida di domani col. Dopo i primi 15 minuti aperti ai media, la seduta è proseguita con una fase di attivazione atletica prima delle prove tattiche.Oltre all'assenza di Immobile e a quella di Lazzari, per squalifica, le altre certezze del tecnico toscano sono Provedel inamovibile tra i pali, Marusic e Hysaj ai lati, per forza di cose, e. Lo stesso visto a Bergamo e che rappresenta al momento la soluzione tattica più affidabile agli occhi del mister.Ballottaggi aperti negli altri ruoli., con quest'ultimo che però non è al meglio fisicamente. Oggi si è fermato a metà seduta. Dovrebbe farcela a rientrare tra i convocati, ma le sue condizioni andranno valutate., perchécome mezz'ala e Sarri non vuole sbilanciare troppo la linea perdendo fisicità. Ma occhio alle sorprese. Basic reclama spazio, Vecino potrebbe essere risparmiato in vista dei prossimi appuntamenti di campionato e Milinkovic, considerando l'importanza del match - la Lazio deve vincere per forza per sperare di giocarsi il 1° posto nel girone di Europa League - potrebbe anche essere chiamato agli straordinari.Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Basic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.