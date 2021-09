A poco più di 24 ore dall’esordio inladiha terminato la rifinitura. Domani alle ore 18:45 i biancocelesti saranno impegnati sul difficile campo del. La squadra diproviene da due pareggi consecutivi per 2-2 e vorrà invertire il trend, ma questo sarà anche l’obiettivo del club capitolino. La sconfitta colnon è piaciuta a partire dall’atteggiamento, per questo domani il Comandante pretenderà una prova completamente diversa.Prima i 15 minuti aperti ai media durante i quali è andato in scena il riscaldamento composto dal torello e le andature. Poi la rapidità e infine largo alle prove tattiche. Sarà una Lazio che sicuramente cambierà qualcosa considerati anche i tanti impegni ravvicinati (3 gare in 8 giorni). Tra i pali, in base a quanto visto sul campo centrale potrebbe tornare dal 1’. Davanti al portiere albaneserimane in vantaggio su Marusic sull’out di destra. Al centro della retroguardiascalpita per una chance al posto di Luiz Felipe accanto al solito, mentre sull’out mancino Hysaj dovrebbe riposare dopo l’en plein delle prime tre gare.Al suo posto va verso l’esordio stagionale. Anche a centrocampo è previsto qualche cambio. Dei tre tenori dovrebbe rimanere solo. In cabina di regiaè in vantaggio su Leiva e Cataldi, mentre come mezzala sinistra è confermatoin rampa di lancio per l’esordio da titolare. A proposito di esordio dal 1’, ancheassapora la maglia tra i primi 11. L’ex Hellas dovrebbe condividere l’attacco con. Lo spagnolo per esperienza potrebbe vincere il ballottaggio con Felipe Anderson. Niente prove tattiche quest’oggi per André Anderson e i due fuori rosa Kamenovic e Jony. Per questi ultimi allenamento differenziato sul campo adiacente a quello centrale.: Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Radu; Milinkovic, Escalante, Basic; Pedro, Muriqi, Zaccagni.: Reina, Marusic, Luiz Felipe, Hysaj, Akpa Akpro, Leiva, Cataldi, Luis Alberto, Raul Moro, Romero, Immobile, Felipe Anderson.: Sarri.