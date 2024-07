Lazio, rimandate le visite di Immobile: manca il sì di Lotito per il Besiktas

Getty Images

Dopo la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione della, con la presenza die del neo-allenatore, oggi parte ufficialmente per la società biancoceleste la nuova stagione 2024/2025 con le classiche visite mediche di rito per tutti i tesserati già disponibili. All'Isokinetik si sono presentati tutti i senatori a partire da Luca Pellegrini, il primo ad arrivare, passando per Alessio romagnoli, Danilo Cataldi e anche il neo arrivato Luam Thcaouna.Anche l'attaccante italiano, in linea puramente teorica, sarebbe stato fra i convocabili e il suo arrivo al centro medico per le visite di idoneità di inizio stagione erano state programmate.

L'opportunità è quella di un trasferimento in Turchia alla corte delche, negli ultimi giorni, ha accelerato nei contatti con l'entourage del giocatoreAl momento, restando in biancoceleste, ne guadagnerebbe 8 in due anni. Ancora non è arrivata una poposta ufficiale del club turco a Lotito e su questo si giocherà la battaglia finale.ha ribadito ieri che "non sono arrivate offerte" e il sottinteso di questa dichiarazione è che per lui. È vero, il costo per un giocatore che non è più di primo piano è elevato, maIn sostanza, riporta Sportitalia, siamo alla battuta finale. Lotito non farà un passo indietro e aspetta da Ciro la risposta finale. Per ora tutto resta sospeso, come le sue visite mediche.