Lazio, Lotito sull'addio di Immobile: "Non so nulla. Non c'è nessuna offerta"

"Non so di nessuna offerta per Immobile. È come quello che dice che si sposa ma non conosce la sposa. Lo dico in tutta onestà: la società non ha ricevuto nessuna offerta da club che vorrebbero acquisirlo. Immobile è un giocatore della Lazio. Nel momento in cui arriverà una proposta, la valuteremo, ma ad oggi non abbiamo ricevuto niente"

. Nonostante le notizie rimbalzate nelle ore pomeridiane , il presidente dellaha smentito l'esistenza di qualunque trattativa per l'attaccante e capitano biancoceleste. A margine dell'incontro in Capidoglio, andato in scena oggi con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, per mostrare il progetto del Flaminio, il patron laziale ha parlato così ai microfoni dei cronisti presenti:

Successivamente Lotito è tornato a ribadire gli stessi temi di cui aveva già parlato in conferenza stampa a Formello poche ore prima , prima e dopo la presentazione ufficiale del nuovo tecnico, Marco Baroni. "Qui non è cambiato nessun presupposto - ha ripetuto il presidente biancoceleste - Nessuno sta facendo un ridimensionamento della società, anzi è tutt’altro. Ci stiamo ristrutturando in modo diverso. Oggi il calcio è diverso rispetto a quindici anni fa; è più fisico, legato alle potenzialità e allo spirito di gruppo e meno alle singole peculiarità dei giocatori. Per questoche lavori all’unisono per raggiungere gli obiettivi. L'anno scorso si sono creati problemi di comportamento all’interno dello spogliatoio che hanno fatto venire meno l’unità di intenti. E nonostante avessimo una squadra competitiva abbiamo perso contro società meno attrezzate. Ora c'è fiducia nel lavoro di Baroni e nel fatto che allestiremo una squadra attrezzata per lottare alla pari e migliorare la posizione di quest'anno in classifica".