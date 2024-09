GETTY

Lazio, rischio stangata in UEFA: ecco quali gare può saltare l'olandese

Potrebbe costare molto caro a Tijjani Noslin il rosso rimediato mercoledì scorso contro la Dinamo Kiev. Dopo pochi minuti da suo ingresso in campo nella gara di Europa League, il calciatore della Lazio è stato subito espulso dall'arbitro, per una gomitata sul volto del difensore avversario, Dubinchak. Un'ingenuità involontaria, ma la UEFA negli ultimi anni ha sempre applicato il pungo duro contro questo tipo di falli, anche non intenzionali; ecco perché il biancoceleste rischia una lunga squalifica.



La certezza è che giovedì 3 ottobre alle 18:45 Noslin non ci sarà per la gara all'Olimpico contro il Nizza. Il timore in casa Lazio è che l'olandese venga fermato anche per i match successivi contro Twente e Porto. Secondo il Corriere dello Sport infatti, la federazione europea potrebbe comminare una squalifica di 3 turni complessivi, non mancando precedenti in questo senso. Il club biancoceleste potrebbe poi comunque presentare ricorso, puntando molto sulla condotta del ragazzo e sulla non volontarietà del gesto. La decisione del giudice comunque arriverà durante la prossima sosta per le nazionali. In base al responso la Lazio deciderà come procedere.