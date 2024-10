Lazio, Rodia (medico sociale): "Lazzari sta recuperando. Non so se Guendouzi giocherà con la Juventus"

Getty Images

non ci sarà a Torino.forse. Questo il punto degli infortuni in casaalla vigilia della sfida allo Stadium contro la. Ai microfoni di Radio Radio il medico sociale biancoceleste, prof., ha spiegato: "Lazzari ha svolto degli accertamenti di routine, visto che ha avuto un’infortunio e adesso stiamo quantificando i tempi per il suo recupero, ma sta procedendo tutto bene". Il terzino destro si è fermato a metà del primo tempo durante l'ultima gara con l'Empoli prima della sosta per un problema muscolare alla coscia sinistra e il suo rientro è previsto per i primi di novembre.

Il centrocampista francese invece è la novità di questi giorni. A Formello hanno già tirato un sospiro di sollievo quando gli esami dei giorni scorsi hanno escluso fratture al piede per Guendouzi, rientrato acciaccato dagli impegni con la sua nazionale. Da due giorni le attenzioni sono rivolte a capire se potrà essere convocato o meno per la trasferta contro i bianconeri e se, eventualmente potrà scendere in campo. A riguardo, sempre il dottor Rodia non si è sbilanciato: "Stiamo lavorando anche con lui per capire i tempi di recupero necessari, per poterlo mettere al più presto in squadra.". Ieri pomeriggio comunque: Ha lavorato a parte, agli ordini dello staff di Baroni; ma con scarpini e pallone tra i piedi. Sente ancora dolore al piede, ma lui vorrebbe provare a stringere i denti. La rifinitura di oggi sarà decisiva.