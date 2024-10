Lazio, futuro già segnato per Cataldi? Ecco cosa filtra

Lasta già ragionando sul possibile riscatto di. A riportare la notizia oggi è la Gazzetta dello Sport, secondo cui il centrocampista romano, cresciuto nellae arrivato in prestito dai biancocelesti nelle battute finali dell'ultima sessione estiva di mercato, avrebbe già convinto il club viola a puntare su di lui non solo per questa stagione., una cifra ritenuta congrua dalla società di Rocco Commisso per fare del classe '94 uno degli elementi di esperienza per la rosa del prossimo futuro.

La Lazio ha deciso di mandare in prestito il calciatore un po' a sorpresa, visto che non avrebbe occupato posti in lista (è prodotto del vivaio) e considerando che ora ci sono solo 3 mediani di ruolo in rosa (Guendouzi, Rovella e Vecino, ndr).e non avrebbe avuto quest'anno lo stesso spazio conquistatosi in precedenza. In più, qualche acredine con la dirigenza, per via delle tensioni nello spogliatoio durante il perido burrascoso delle dimissioni di Sarri, non era mai stata del tutto superata, al netto delle dichiarazioni di facciata da ambo le parti., finita poi sul braccio di Zaccagni, quando invece in molti si attendevano potesse toccare a lui, ha aggiunto altro malumore. Alla fine la separazione è sembrata a tutti, sebbene a malincuore, l'opzione migliore. E ora potrebbe diventare un divorzio defintivo.