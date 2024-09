Lazio, Romagnoli fissa l'obiettivo: "Puntiamo l'Europa e la Champions"

Getty Images

"Noi punteremo l'Europa, a fare bene in Europa League e a fare il massimo in campionato per cercare di qualificarci in Champions League il prossimo anno".

La rivoluzione della rosa non cambia gli obiettivi della. I biancocelesti puntano la Champions, magari provando a fare più strada possibile in Europa League. Lo ha dichiarato apertamenteintercettato dai microfoni di Sky Sport sugli spalti dell'autodromo di Monza, dove oggi si corre il GP di Formula1.

I difensore biancoceleste è tra i pochi della vecchia guardia rimasti per aprire il nuovo ciclo che la società vuole iniziare con Baroni in panchina. Titolare fisso nelle prime tre partite della stagione è uno dei leader dello spogliatoio. Ieri col Milan ha giocato anche una gara emotivamente importante per lui che in rossonero ha trascorso diversi anni della sua carriera. "Il Milan è per me una squadra fantastica - ha dichiarato Romagnoli - ci sono legato e sono cresciuto nel Milan. Adesso sto nella mia squadra del cuore, ma il Milan è l'altra metà; ieri ero molto emozionato, è stata una bella partita”