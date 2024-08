Getty Images

Lazio-Milan, la MOVIOLA LIVE: proteste per il contatto Dia-Maignan

Redazione CM

39 minuti fa



La sfida dell’Olimpico di Roma tra la Lazio di Marco Baroni e il Milan di Paulo Fonseca è uno dei due anticipi del sabato sera della terza giornata di Serie A. Di seguito gli episodi arbitrali più discussi, analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:



Massa

Meli – Alassio

IV UOMO: Fourneau

VAR: Mazzoleni

AVAR: Sozza



2' - Proteste della Lazio per il contatto tra Dia e Maignan. Dopo uno scambio con Castellanos, Dia ha calciato direttamente in porta, scavalcando Maignan che, come hanno dimostrato le immagini, non ha toccato l'attaccante biancoceleste. Tutto regolare anche per Massa