Lazio, Romagnoli tranquillizza tutti: "Solo un indurimento all'adduttore, è normale con questi carichi di lavoro"

AFP via Getty Images

Romagnoli ha alzato bandiera bianca dopo 20 minuti nell'amichevole di oggi della Lazio contro la Triestina. Il match, finito 1-1, ha chiuso il ritiro estivo dei biancocelesti, che domani torneranno a Roma dove nei prossimi giorni il difensore si sottoporrà ad esami medici per capire l'entità del problema. Ai microfoni ufficiali del club però lo stesso calciatore ha già voluto rasserenare gli animi preoccupati per le sue condizioni: "Sento l’adduttore molto duro.ma era importante fare un buon pre-campionato e comunque abbiamo fatto tre buone partite. Ora lavoriamo e continuiamo così: dobbiamo lavorare per essere pronti alla prima di campionato"

Sul tecnico e sulla squadra, Romagnoli ha aggiunto: "Baroni è molto preparato, ma non servo io per dirlo. Ha fatto dei buoni risultati in carriera ed è una brava persona. Come gruppo lavoriamo bene, di squadra.. L’anno scorso non abbiamo fatto così male come la gente pensa, ma dobbiamo continuare a lavorare e allenarci per migliorare, perché dobbiamo essere ambiziosi, sempre. Anche umili però e quindi lavorare in silenzio, per poi sfruttare il nostro momento. Provedel o Mandas? Ivan lo conosco da tantissimo, è fortissimo ed è un ragazzo fantastico,".