Lazio, Bellingham rifiuta un'offerta dalla Premier League: ecco la scelta del fratello di Jude

un' ora fa



Jobe Bellingham potrebbe restare un altro anno in Championship col Sunderland. A dirlo oggi è The Athletic secondo cui il calciatore inglese, fratello della stella del Real Madrid e della nazionale vice-campione d'Europa, Jude, avrebbe rifiutato l'offerta dalla Premier League del Crystal Palace. Notizia che potrebbe far sorridere in casa Lazio, visto che il trequartista diciottenne è uno degli obiettivi di mercato dei biancocelesti, che vogliono ringiovanire la rosa e stanno cercando un ultimo rinforzo per completare il reparto avanzato del 4-2-3-1 di mister Baroni.



Bellingham però dicendo no ai pretendenti del club londinese ha anche affermato, secondo quanto racconta sempre la medesima fonte, la sua volontà di rimanere almeno un altro anno nella sua attuale squadra, che milita nell'equivalente della nostra Serie B. Vuole continuare a fare esperienza, giocando il più possibile. In sostanza non si sente ancora pronto per il grande salto e quindi potrebbe declinare allo stesso modo anche tutte le altre offerte, compresa quella dei biancocelesti. La Lazio comunque continua a tenerlo d'occhio. Lo segue da gennaio scorso ed è probabile che un tentantivo di convincerlo lo farà comunque nelle prossime settimane. Anche se nel suo stesso ruolo è arrivato Castrovilli in questi giorni, la pista Jobe Bellingham per i capitolini non è affatto tramontata.