Lazio, un club arabo piomba su Pedro

Ha ancora un anno di contratto, ma il suo futuro allaè in bilico.con le sue parole oggi al Messaggero sembra averlo blindato per la prossima stagione, ma arrivano voci dal medio oriente che mettono in discussione questo scenario. Negli ultimi giorni sul campione spagnolo si sono posati gli occhi dell', società che ha sede nella città disulla costa est dell', e che milita nella Saudi Pro League. Nella stessa squadra sono approdati da poco anche Icardi e Morata. Pedro potrebbe essere il terzo gioiello che gli sceicchi proprietari del club si regalerebbero questa estate.

Alla Lazio dal 2021, Pedro ha collezionato 132 presenze, 20 gol e 12 assist tra Serie A e coppe. Considerato da tutti i compagni un punto di riferimento nello spogliatoio,- rinnovatosi automaticamente per un altra stagione a gennaio scorso, per l'attivazione della clausola legata alle presenze - e di voler valutare poi tra un anno dove e come chiudere la sua carriera., anche rispetto all'eventualità di tornare poi a giocare a casa sua, alla Canarie. Ieri intanto è stato protagonista in campo nella prima amichevole della Lazio con la rappresentativa di Auronzo di Cadore. Sulla sua permanenza o meno si deciderà con calma nelle prossime settimane.