Visita in Paideia oggi per Danilo Cataldi. Il centrocampista della Lazio si è recato inc lcinica per sottoporsi ad alcuni accertamenti al ginocchio. Nella gara di ieri contro l'AZ ha subito un colpo nel primo tempo, rimediando una contusione che però non sembra aver avuto particolari conseguenze. Ha stretto i denti fino al cambio con Vecino nella ripresa e sarà a disposizione, salvo sorprese, per la trasferta di Bologna sabato sera.