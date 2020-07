Si apre la 32esima giornata di Serie A con tre partite. Oltre a Juventus-Atalanta , che può rappresentare una tappa fondamentale per lo scudetto, vanno in scenaDopo due sconfitte consecutive gli uomini di Inzaghi cercano il riscatto per arrivare prima possibile all'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Di fronte un Sassuolo che ha centrato tre vittorie nelle ultime tre. Cerca continuità e punti per l'Europa League la Roma, contro un Brescia a un passo dal ritorno in B.Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; D. Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.Pau Lopez; Mancini, Fazio, Ibanez; Zappacosta, Diawara, Veretout, Kolarov; Perez, Pellegrini; Dzeko.Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma.