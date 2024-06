Lazio, se resta Tudor due centrocampisti possono dire addio

Getty Images

, questa la situazione che va profilandosi in casa. La permanenza del tecnico è ancora in dubbio, ma se rimarràLo ha anche ribadito nei giorni scorsi alla società (che però continua a considerarlo incedibile), considerando anche la possibilità che avrebbe di tornare a giocare agli ordini di Emery, con il quale aveva già lavorato ai tempi dell'Arsenal e che, a differenza del mister croato, lo apprezza particolarmente. Secondo il Corriere dello Sport proprio a tal proposito sarebbeper il cartellino del classe '99.

Guendouzi potrebbe inoltre non essere l'unico centrocampista a lasciare Formello in estate, se venisse confermato Tudor in panchina, che non vorrebbe lasciare la Lazio, ma potrebbe diventare per lui inevitabile farlo se non riuscirà a convincere il tecnico. Il prodotto del vivaio biancoceleste è scivolato (di nuovo) indietro nelle gerarchie e non mancano le squadre che sarebbero invece pronte a puntare su di lui. Il Torino aveva sondato il terreno già qualche settimana fa e ora, sempre stando a quanto riporta il CorSport, anche il Milan potrebbe farci un pensierino. In più c'è la variabile Sarri in gioco. Se l'ex tecnico biancoceleste trovasse una panchina dove allenare l'anno prossimo potrebbe chiedere lui come regista, dopo averci lavorato tanto negli ultimi due anni e mezzo per plasmarlo al meglio per quel ruolo.