Lazio, la Nord contro Tudor: "Uomo di m...". Ecco il motivo

Tommaso Fefè

33 minuti fa



Striscione contro Tudor fuori dalla Curva Nord all'Olimpico. Lo hanno esposto ieri sera alcuni tifosi della Lazio dopo le recenti notizie riguardo la permanenza dell'allenatore croato sulla panchina biancoceleste. "Come tecnico, da rivedere. Come Uomo... Tudor uomo di merda", recita lo slogan esposto dai alcuni membri della frangia più calda del tifo laziale. Il motivo della dura presa di posizione è da ricercare nell'esito dei vertici con Lotito e Fabiani. Agli occhi dei tifosi la permanenza di Tudor è legata solo alla mancanza di alternative già pronte per il suo futuro e quindi alla volontà di non rinunciare allo stipendio. Avrebbe cioè accettato di sottostare alle condizioni dettate da Lotito solo per una questione di comodo. Il presidente, a sua volta, sempre secondo i contestatori, non lo esonera proprio perché non intende pagargli l'ingaggio a vuoto.