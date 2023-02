L'Hellas Verona è una delle vittime preferite di Ciro Immobile. Il capitano della Lazio stasera tornerà titolare in Serie A, dopo il primo tempo opaco in Coppa Italia giovedì scorso. I biancocelesti si aggrapperanno proprio alla statistica positiva del bomber di Torre Annunziata, per provare ad uscire dal Bentegodi con tre punti. In carriera il numero 17 ha segnato 10 gol in 11 partite ai gialloblu. Lasciarsi alle spalle l'eliminazione contro la Juventus e tornare al successo dopo il pari con la Fiorentina: questo il doppio obiettivo da centrare stasera per gli uomini di Sarri, se vogliono mantenere il passo Champions.