Il lunedì di Serie A si apre con la gara del Bentegodi tra Verona e Lazio. Nei gialloblù possono debuttare i nuovi acquisti Duda e Ngonge, verso la panchina Gaich con Djuric favorito in attacco. Nella Lazio dovrebbe partire titolare Immobile con Pedro pronto a subentrare, l'esordio di Pellegrini potrebbe essere rimandato con Marusic ancora favorito sulla fascia sinistra. La partita sarà visibile su Dazn.



Le probabili formazioni:



Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge; Djuric. All.: Zaffaroni.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.