Lasi muove sul mercato e sta per mettere a segno un grande colpo sulla corsia mancina:, talento classe 2003 in forza all’. Il terzino ungherese sarebbe entusiasta di tornare in Italia dopo l’esperienza nel settore giovanile del, pronto a dimostrare tutte le sue qualità in fase di spinta nella nostra Serie A.- La Lazio ora è in contatto diretto con l’Az, pronta a effettuare il sorpasso decisivo sul Benfica.. Si procede con cautela verso il traguardo finale, Kerkez è molto richiesto ma ha espresso la sua preferenza per l’Italia ed è un fattore determinante.- Da un classe 2003 all’altro.: l’agente del forte attaccante brasilianoha presentato l’offerta della Lazio. Ecco i dettagli:. C’è grande fiducia, il club biancoceleste sta per regalare un vice-Immobile di qualità al tecnico Sarri.