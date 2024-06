Lazio, si chiude per Baroni: ecco i dettagli dell'accordo. E intanto la piazza insorge

Giornata decisiva in casaper l'arrivo del nuovo tecnico. "Il nome lo scoprirete presto", ha detto ieri Lotito all'ANSA. Salvo sorprese, sarà Marcoa guidare i biancocelesti. Oggi è previsto l'incontro per definire i dettagli del contratto. Un accordo verbale è già stato trovato: l'intesa è perL'allenatore fiorentino, reduce dalla salvezza con il Verona, è la scelta del club per iniziare un nuovo corso, improntato sulla valorizzazione di giovani talenti in rampa di lancio. Era corteggiato anche da Cagliari e Monza, ma appena saputo dell'interesse della Lazio ha stoppato ogni trattativa per dare la precedenza ai biancocelesti, che per lui rappresentano la grande occasione della carriera.

Un salto in avanti che Baroni farà senza però avere da subito il consenso della piazza.Una contestazione non rivolta direttamente al tecnico che anzi, nonostante la sua parentesi in giallorosso durante la sua carriera da giocatore, da parecchi è anche apprezzato come persona, per stile e pacatezza. In discussione è proprio la scelta della società di puntare su un tecnico abituato a lavorare solo in squadre di bassa classifica. "Ridimensionamento", "ritorno alla mediocrità", i pensieri più ricorrenti tra la maggiranza dei laziali che vedono nel passaggio da Sarri a Tudor e ora a Baroni una generale mancanza di visione da parte della dirigenza. Il nuovo tecnico avrà quindi l'arduo compito di conquistarsi prima di tutto la fiducia del popolo laziale.