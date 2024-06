Getty Images

Lazio, niente Valeri: lascia il Frosinone per il Parma

Emanuele Valeri non tornerà alla Lazio, dove aveva giocato nel settore giovanile dai 10 ai 15 anni di età. Nello scorso mercato di gennaio si era trasferito dalla Cremonese al Frosinone, con cui ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno. Quando si svincolerà a parametro zero e sarà libero di accasarsi in una nuova squadra. Che inizialmente sarebbe dovuta essere proprio la Lazio, ma poi l'accordo con il club del presidente Lotito è saltato.



Così, dopo la retrocessione del Frosinone in Serie B, Valeri si è accordato con il Parma, neo-promosso in Serie A. In passato aveva vestito anche le maglie di Lecce e Cesena.