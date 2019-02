Lazio-Siviglia 0-1



Strakosha 5,5: Può solo raccogliere il pallone del gol, i suoi davanti ballano, e lui si adegua al ritmo ballerino. Uscita da rivedere nella ripresa, ma è uno dei meno colpevoli.



Bastos 4,5: La Crusca dovrebbe certificare una nuova espressione: andare fuori tempo come Bastos. Proverbiale, riesce a giocare una partita da solo, come se fosse un affare personale, una bega sua, completamente fuori ogni sorta di logica. Esce per infortunio.

(Dall'11 st Luiz Felipe 6: Entra e salva un gol fatto del Siviglia. Altro dubbio amletico: davvero sta così male da preferirgli Bastos?



Acerbi 6,5: Con Radu si fanno scappare Ben Yedder, per il resto bisognerebbe clonarlo: è l'unico che prova a tenere in piedi la baracca. Salva un pallone sulla linea in acrobazia che bisognerebe fargli una statua



Radu 6: A sinistra prova a rimediare con esperienza, ma deve preso arrendersi all'evidenza che quelli del Siviglia arrivano da tutte le parti. Ci mette una toppa



Marusic 4,5: Sui suoi piedi il pallone del possibile pareggio, tira una mozzarella avariata. Timido, senza verve, senza corsa: perché non Romulo?



Parolo 5,5: Nemmeno entra in campo ed è il primo a prendersi un pestone micidiale. Se lo trascina per tutto il primo tempo, va col freno a mano tirato, partecipa alla resa pessima della mediana, allungata come la pasta fatta in casa. Non rientra in campo

(dal 1' st Cataldi 5,5: Prova a mettere un po d'ordine, ma è evidente che non può essere la sua partita, per caratura degli avversari. Corre quasi sempre a vuoto).



Leiva 6: In mezzo al campo non sa dove mettere mani inizialmente: i suoi prendono immense imbarcate, sono lunghi. L'unico a mantenere una sorta di identità è lui, che nella tempesta generale prova a mantenere il timone. Meritava il gol nel finale.



Luis Alberto 5,5: Sliding doors di calciomercato per lui, ma non riesce quasi mai ad esprimersi. Ha voglia, si arrabbia con l'arbitro, prova ad aiutare i suoi nel'ultimo passaggio, ma combina poco. Inzaghi lo toglie prima della fine del primo tempo. Ci teneva tanto a questa partita, ha fatto pochissimo.

(dal 44' pt Durmisi 5,5: Per lui, ex Betis, è un derby. Prova a metterci corsa, un buon cross dentro, almeno ci prova)



Lulic 5: Perde palla in avanti, e la Lazio prende subito gol. Scelte sbagliate, appoggi sciagurati, una discreta confusione tecnica. Inzaghi per migliorare il già tremendo palleggio dei suoi lo mette in mezzo.



Correa 5,5: Ha voglia di rivalsa pazzesca su Machin, che lo ha praticamente mandato via, e si vede. Uno dei pochi che si prende responsabilità, prova la giocata. Incisivo finché ha un po' di fiducia. Nel secondo tempo è dura averne.



Caicedo 5: Ha segnato 3 volte al Siviglia, sbaglia tanto, è impreciso, tiene su pochi palloni. Qualche duetto decente coi compagni di reparto nel primo tempo, poi tanta pena.





All. Inzaghi 5: I suoi cominciano malissimo, lunghissimi, prendono infilate ovunque. Una partita orrenda, 3 cambi obbligati, la Lazio fatica sotto tutti i profili, mentale, fisico, di palleggio, di tenuta. E lui non può aiutare i suoi, ha la panchina corta e nessun cambio. Il peggio che poteva capitargli. Le scelte iniziali - Marusic e Bastos su tutte - le ha sbagliate comunque. Deve ringraziare il Siviglia che il risultato sia ancora in bilico. Siviglia



Vaclik 6: Sul tiro di Marusic mette il corpo, approfittando di un'esecuzione parecchio lacunosa dell'avversario. Per il resto guarda la partita.



Mercado 6: Correa si muove spesso dalla sua parte, qualche infilata la prende, ma tiene.



Kjaer 6,5: Salva sulla linea il tiro di Marusic, togliendolo dallo specchio della porta. Per lui marcare Caicedo è facile, lo tiene fisicamente e già ne limita le offensive. Sembra un gigante.



Sergi Gomez 6: Dalla sua parte Marusic è timidissimo, lui se la prende comoda. Viene stimolato poco, e fa il suo. Erroraccio nel finale che poteva costare caro.



Jesus Navas 6,5: Nel primo tempo si fa schiacciare, fa poco, si vede poco, la sua immensa tecnica rimane un po' fuori dal gioco dei suoi. Nella ripresa meglio, ma Durmisi lo tiene malissimo.



Sarabia 7: Mette dentro il pallone per Ben Yedder che poi Strakosha va a raccogliere in fondo alla porta.

(dal 37' st Amadou s.v.)



Banega 7: La mente del Siviglia. Tecnico, attento, sbaglia pochissimo. Molto preciso quando ha tempo di ragionare, e la Lazio gli lascia tutto il tempo che vuole. Nel finale alcuni tocchi sono da far rivedere ai posteri.



Vazquez 6,5: Sempre preciso, pochi tocchi, è lui a gestire i ritmi di incursione del Siviglia. Uno tra i migliori dei suoi.



Escudero 6,5: Il primo a farsi vedere, sempre vivace, a sinistra prova spesso l'affondo. Elegante, preciso nei tocchi, una bella prestazione.

(dal 29' Promes s.v.)



André Silva 6,5: L'ex Milan non fa molto, qualche taglio azzeccato che mette comunque in apprensione i suoi avversari. Pulito ed elegante, senza incidere troppo.



Ben Yedder 7: Al primo pallone buono trafigge Strakosha, con movimento da bomber vero. Tagli azzeccati, bella tecnica, è un serial killer dell'area e si vede.

(Dal 25' st Munir s.v.)





All. Machin 6,5: I suoi partono a spron battuto, sono autoritari, hanno un bel palleggio. Forse potrebbero gestire meglio, a volte sembrano un po' accontentarsi, ma in campo spadroneggiano per la maggior parte della partita. E non sono nemmeno in grande spolvero. Voleva una reazione dai suoi, l'ha avuta. Poteva chiuderla qui, lascia qualche speranza di troppo alla Lazio.