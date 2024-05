Lazio, società al lavoro per il rinnovo di Tudor: Lotito e Fabiani volgiono evitare questo

Laè già al lavoro in vista della prossima stagione. Domenica sera la gara col Sassuolo sarà utile per certificare la partecipazione all'Europa League 2024-25, poi la società si siederà al tavolo con Tudor per definire le mosse da compiere.- "La società ha fatto una scelta non momentanea. Stiamo facendo e penso che andremo avanti con lui", ha detto ieri pomeriggio Immobile - e per questo si vuole scongiurare l'ipotesi di iniziare l'annata con il contratto dell'allenatore in scadenza a giugno 2025.

Andrà però trovato un punto di incontro con Tudor. Non sono le cifre il nodo della questione, ma il fatto che l'allenatore voglia avere garanzie sul tipo di interventi che verranno fatti sul mercato. Ha già fatto intendere quali siano le tipologie di giocatori di cui avrà bisogno: non si impunterà sui nomi, ma ha bisogno di chiarezza per capire come poter lavorare. Anche di questo si parlerà nel vertice di mercato in programma dopo la fine del campionato a Formello.