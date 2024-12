Lazio, sondaggio per Fazzini: ecco quanto vuole l'Empoli

Getty Images

Lanon ha mai mollato l'obiettivoper il centrocampo. I corteggiamenti estivi non avevano portato frutti, ma ora a gennaio il club biancoceleste potrebbe tornare alla carica. Come scrive oggi il Corriere dello Sport, la valutazionde che l'fa del calciatore, classe 2003, è sempre di 15 milioni di euro. Per la società capitolina si tratterebbe quindi di anticipare in inverno un possibile investimento estivo, che comunque verrebbe fatto, vista l'intenzione di proseguire il percorso di rinnovamento e ringiovanimento della rosa già iniziato quest'ano.

Dalle parti di Formello si ragiona sulle mosse da fare, anche in base alle uscite e alle esigenze di lista. La Lazio infatti ha caselle libere dove poter inserire nuovi innesti per Baroni, solo alle voci "prodotti del vivaio". Altrimenti deve necessariamente vendere qualcuno per inserire nuovi arrivi. Fazzini sarebbe però fuori da questo ragionamento essendo ancora tra gli. Resta però il problema della sovrabbondanza nei ruoli. Con caratteristiche simili infatti c'è giàin rosa, al netto della sua affidabilità fisica., insieme a, stanno quindi valutando anche in base alla possibile cessione dell'ex viola quale pedina in più insierire nel reparto centrale.