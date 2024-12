Lazio, infortunio per Lazzari: Baroni in ansia, oggi gli esami strumentali

Laha ripreso gli allenamenti ieri, dopo il giorno di riposo concesso a Natale, in vista della sfida di sabato contro l’Atalanta all’Olimpico. La squadra biancoceleste si prepara alla sfida d’alta classifica, in programma domani sera allo stadio Olimpico, ma gli infortuni preoccupano non poco il tecnico Baroni, che è costretto a rivedere le sue scelte tattiche. Oltre alle già note assenze di Vecino, Pedro e Noslin, che non si sono allenati, si aggiunge anche un altro problema:Manuelè rimasto precauzionalmente a riposo, per. La presenza dell’ex Spal in vista del match contro l’Atalanta, gara valida per il, è in forte dubbio, con Baroni che potrebbe essere costretto a rinunciare ad un altro giocatore fondamentale nell’ultima gara del 2024.La presenza di Lazzari indipenderà interamente dai risultati degli esami strumentali a cui verrà sottoposto. Nella giornata di oggi verranno effettuati degli accertamenti clinici per valutare la sua condizione. Se l’esito dovessero essere positivo, la sua convocazione potrebbe essere ancora possibile, ma schierarlo potrebbe risultare comunque rischioso. La speranza di Baroni è quella di poter contare sul suo giocatore, ma la cautela resta la priorità.