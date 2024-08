Lazio, spunta un nome nuovo per l'attacco: ecco di chi si tratta

23 minuti fa

Roque costa troppo (il Barça vuole 40 milioni). Su Cherki il Lipsia è in netto vantaggio (in Francia parlano di contatti in corso con gli agenti per un quinquennale e accordo da 18 milioni già trovato col Lione). La Lazio deve allora orientarsi su altri profili per rinforzare l'attacco con quell'ultima pedina chiesta da Baroni. Un nome alternativo lo presenta oggi il Corriere dello Sport. Si tratta del paraguayano Enso Gonzalez, classe 2005, di proprietà del Wolverhampton.



Con gli inglesi si è messo in mostra prevalentemente nel campionato della squadra Under21. Ha esordito con la squadra dei grandi in Premier League solo ala penultima giornata contro il Crystal Palace, ma è riuscito comunque a convincere il ct della selezione olimpica del Paraguay a convocarlo per il torneo che si sta svolgendo a Parigi in questi giorni. Proprio durante le Olimpiadi però ha subito un infortunio al ginocchio la cui gravità, con relative tempistiche di recupero, è ancora da chiarire. Anche per questo motivo la Lazio per il momento non ha ancora affondato il colpo. Ai biancocelesti serve un elemento pronto da aggregare subito alla rosa. La ricerca del ds biancoceleste Fabiani di un attaccante duttile, che possa ricoprire più ruoli nel camaleontico gioco di Baroni, va quindi avanti.