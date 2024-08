Lazio, Baroni: "Castellanos ha fatto un gran gol, ma abbiamo avuto tante occasioni che dobbiamo concretizzare"

A Southampton finisce 1-1 la penultima amichevole prestagionale della. I biancocelesti hanno avuto diversi palloni buoni per segnare ma non hanno concrettizato. Il tecnico, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel nel dopogara, non ha mancato di sottolineare questo aspetto, pur apprezzando i passi avanti mostrati al livello di gioco dalla sua squadra."Stasera è stata una partita vera, giocata col piglio giusto e con compattezza. Queste sono partite difficili, ma abbiamo giocato con personalità. Questa è la mentalità che cerchiamo e sono contento".

"Dele Bashiru non è entrato perché ha avuto un intervento al dente. Abbiamo avuto qualche defezione questi giorni e ho voluto comunque mettere dentro Castovilli, Gila perché hanno bisogno di entrare subito in condizione. Nella prossima gara alzeremo il minutaggio di giocatori che hanno giocato meno, stiamo aspettando l'imminente ingresso di Tavares. In ogni caso non dobbiamo pensare agli 11 titolari, ma al collettivo. Tutti devono essere pronti a entrare dentro, perché questa è la mentalità che voglio dare a questa squadra".

"Taty ha fatto un bel gol, ma io ho sottolineato di più quella palla che non è entrata. Uno come lui deve fare gol. In generale abbiamo avuto diverse occasioni, ma bisogna attaccare meglio l'area e la porta. Bisogna tirare"