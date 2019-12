Thomas Strakosha, portiere della Lazio, parla a Lazio Style Channel in vista della sfida contro la Juventus: "Sabato ci attende una sfida molto importante per il nostro cammino, sappiamo che ogni punto è prezioso ma non abbiamo paura di nessuno. Rispettiamo la Juventus, è una grande squadra, vorranno riscattarsi ma noi pensiamo a proseguire nel nostro cammino e dare il massimo".