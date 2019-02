A Siviglia un dispositivo di sicurezza di tutto rispetto per evitare incidenti tra ultras della Lazio e Siviglia. Anche perché gli Irriducibili hanno gettato benzina sul fuoco: apparse scritte e svastiche a Rione Monti, il quartiere teatro dell'agguato ai tifosi del Siviglia. 3 arresti grazie alle telecamere della zona, ma in Spagna c'è massima allerta. Mille effettivi delle forze dell'ordine in città, tra cui 500 poliziotti, vigileranno sulle zone calde intorno allo stadio.



SCRITTE SUI MURI - Le premesse non sono delle migliori: la tifoseria organizzata sembra aver rotto di nuovo con la società Lazio: striscione contro Diaconale, la risposta tagliente del leader degli Irriducibili direttamente alle dure parole di Igli Tare sulla scarsa affluenza nella gara di andata. Ora le scritte, corredate di svastiche, sui muri, in spagnolo: "E poi ci supplicate di avere pietà".