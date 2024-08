Getty Images

Lazio, tagli in lista non solo per la Serie A: ecco chi rischia di restare fuori in Europa League

Tommaso Fefè

35 minuti fa

2

Priorità alle uscite in casa Lazio. Lo ha ribadito anche oggi il ds biancoceleste Fabiani, perché vanno sistemati "i giocatori fuori dalla lista". Non Gila, parcheggiato fuori rosa solo momentaneamente, per via dell'infortunio; ma uno dei giocatori nei ruoli divenuti sovrabbondanti dopo il mercato. E il discorso vale tanto per la Serie A, quanto, ancora di più, per l'Europa Legue.



Il maggior indiziato per essere tagliato è Elseid Hysaj, visto anche l'arrivo di Nuno Tavares nella batteria dei terzini. Se però per il campionato il suo addio basterebbe a sistemare le cose, in coppa non sarebbe sufficiente. La UEFA infatti impone paletti differenti per i tesserabili come Under 22, cioè la cosiddetta "lista B", modificabile comunque a stagione in corso. Ciò fa sì che Tchaouna debba essere iscritto nella rosa principale occupando quindi un posto ulteriore a discapito di un altro big che inevitabilmente verrà lasciato fuori. E in questo caso il principale candidato per far posto al francese è Pedro. Per il momento la società e il tecnico considerano lo spagnolo un elemento importante per la squadra, sebbene per ragioni anagrafiche non possa più garantire continuità di rendimento durante tutta la lunga stagione. Ma rimanere fuori dalle coppe per l'ex Barça, Chelsea e Roma potrebbe essere un fattore di criticità e un divorzio consensuale diventerebbe a quel punto uno scenario tutt'altro che improbabile.