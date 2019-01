A margine dei Globe Soccer Awards a Dubai, il ds della Lazio Igli Tare ha parlato a Sky Sport: "Vogliamo raggiungere gli obiettivi fondamentali per la crescita della società, primo fra tutti la Champions League: sono anni che ci giriamo intorno e questa volta speriamo sia quella buona per arrivarci, magari senza ostacoli. La speranza è che Var e arbitri possano iniziare l'anno con maggiore serenità. E' difficile dimenticare i torti subiti, credo che lo sarebbe per tutti, l'importante per noi è continuare ad essere lucidi e andare avanti: c'è tanto in gioco e dobbiamo dare il massimo. Mercato? Qui a Dubai ho avuto modo di incontrare tanti colleghi negli ultimi giorni: posso dire fin da subito che sarà un mercato più in uscita che in entrata".