Lazio, Tavares: "Baroni è un allenatore umile che gestisce il gruppo in maniera incredibile"

Alla vigilia diha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei media ufficiali biancocelesti. Il terzino della Lazio, che domani partirà titolare nella sfida delle 20:45 all'Olimpico, ha detto che nel gruppo c'è rispoetto per i Campioni d'Italia, ma anche consapevolezza di poter fare una bella partita davanti a oltre 57mila spettatori."Sappiamo di affrontare una grande squadra che è in lotta per lo Scudetto. Spero che quella di domani sarà una serata da ricordare. Noi pensiamo solo a quello che dobbiamo fare. Sono qui per ottenere grandi risultati e vincere trofei con la Lazio. Solo così sono certo che le cose andranno bene anche a livello personale. Siamo un bel gruppo unito e abbiamo una buona squadra per centrare i nostri obiettivi. Sappiamo di giocare per un grande club con tifosi incredibili che vogliamo rendere felici".

"Penso che il merito dei risultati sia tutto legato a come il mister guidi la squadra.Punta su tutta la rosa e anche per questo c'è una bella aria all'interno dello spogliatoio, perché tutti sanno che troveranno spazio dando il massimo in allenamento e in partita. Non so dire chi nel gruppo sia migliorato di più in questi mesi; è difficile rispondere perché c'è tanta qualità all'interno di questa squadra. Dele-Bashiru di sicuro ha impressionato. Ha tanta potenza quando parte palla al piede. Non lo conoscevo e mi ha sorpreso".

"A Marsiglia segnavo tanto anche perché giocavo più avanzato. Lì ero quasi un'ala offensiva. Non voglio sembrare banale, però, più dei gol o degli assist, mi interessa solamente che la squadra vinca più partite possibili. Solo così sono felice. Infatti ricordo con affetto il mio debutto in Europa League in casa con il Benfica, quando battemmo 3-0 lo Standard Liegi e realizzai anche un assist. Qui alla Lazio mi piace ricordare la gara contro il Milan, ma il fatto che non abbiamo vinto mi ha lasciato un po' di amarezza".