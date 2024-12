Lazio, poco mercato per gli esuberi: in due andranno via a giugno

Getty Images

A gennaio laproverà a sistemare gli esuberi in rosa.a fine agosto sono rimasti fuori da tutte le liste, per il campionato e per l'Europa League. Solo in Coppa Italia il terzino albanese (che nelle prime due giornate di Serie A era inizialmente ancora in rosa, per sostituire l'infortunato Tavares) è potuto scendere in campo, mentre gli altri due - che pure potevano essere impiegati - sono rimasti in panchina e sono ancora a 0 minuti giocati in stagione. Trovare possibili acquirenti però nella prossima sessione di mercato non sarà facile.

, mentre per gli altri due non ci sono al momento potenziali acquirenti. Si potrebbe raggionare su soluzioni in prestito, ma ad oggi - come sottolinea anche il Corriere dello Sport - l'opzione più probabile è che si arrivi alla scadenza naturale del contratto, almeno per due di loro., ma i lombardi devono prima salvarsi e per questo attenderanno giugno per fare un'offerta di ingaggio al centrocampista ivoriano. anche Hysaj scioglierà il suo legame con i biancocelesti a fine stagione.visto che il suo contratto si estinguerà solo nel 2026. L'idea di passare ancora una stagione e mezza senza giocare però non entusiasma nessuno. Anche per lui la società è alla ricerca di soluzioni.