Lazio-Tudor, è finita! Addio con effetto immediato

L'allenatore croato ex Marsiglia, Juventus e Verona ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con il club biancoceleste con effetto immediato. Un annuncio chee di un rapporto con la società che da tempo non è più idilliaco. Tudor non ha gradito l'addio di Kamada, che ha saputo rilanciare dopo le panchine con Sarri, e dalla Lazio non ha avuto le risposte che cercava in merito al prossimo mercato e alle strategie da adottare."Tudor oggi è il nostro allenatore, c’è qualcuno che si diverte a seminare zizzania", aveva dichiarato il direttore sportivo Fabiani qualche giorno fa, parole che avevano anticipato quelle di Lotito ieri al Messaggero: "Tudor? Resta alla Lazio, stiamo costruendo insieme un nuovo ciclo”. Non è andata così,Ne era diventato allenatore il 18 marzo scorso, subentrando a Sarri.

La Lazio si è messa subito a caccia di un nuovo allenatore: difficile, che dopo l'addio alla Fiorentina si è promesso al Bologna, restano in piedi le ipotesi(ex Verona),(ex Torino) e il clamoroso ritorno di