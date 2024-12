Lazio, ufficiale: ceduto uno dei fuori rosa. Ecco il comunicato

Tommaso Fefè

51 minuti fa



La Lazio ha comunicato ieri sera, con una nota ufficiale sul proprio sito, la cessione di Diego Gonzalez. Questo quanto si legge sul sito del club biancoceleste: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con opzione di acquisto, fino al 31 dicembre 2025, il contratto sportivo del calciatore Diego Luis Gonzalez Alcaraz a favore dell`Atlas FC".



Prestito di un anno e mezzo con diritto di riscatto quindi per il classe 2003 paraguayano, arrivato dai messicani del Celaya a gennaio 2023 e poi riscattato in estate per poco meno di un milioni di euro. Il club e anche il giiocatore stesso, speravano in una parabola diversa, per veder esplodere a Roma il suo talento, ammirato invece solo con i pari età. Diego Gonzalez ha militato infatti per una stagione e mezza in Primavera, contribuendo alla promozione della squadra biancoceleste dalla Primavera 2 alla Primavera 1. Ha fatto la spola, in allenamento, con la prima squadra; ma senza esordire mai con i grandi. Sarri lo aveva portato in panchina in due occasioni, in Serie A col Verona e in Coppa Italia col Genoa, entrambe le occasioni a dicembre scorso. Poi Tudor aveva deciso di aggregarlo stabilmente al gruppo, ma è rimasto sempre in panchina sia nelle ultime 6 gare del campionato 2023-24, sia nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, vinta con la Juventus per 2-1 (risultato comunque non bastevole per acccedere alla finale). Ora le strade si sperarenno, di fatto fino alla naturale scadenza del contratto.