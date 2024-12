Lazio, trattativa avanzata per Fazzini: dettagli e cifre

Getty Images

A pochi giorni dall'apertura ufficiale della sessione invernale di mercato - si partirà il 2 gennaio fino alla mezzanotte del 3 febbraio - la Lazio è già al lavoro per regalare a Baroni il primo rinforzo: i biancocelesti prenderanno un centrocampista e dopo il recente infortunio di Matias Vecino l'idea è quella di accelerare le operazioni per un nuovo acquisto.: da Folorunsho - possibile ritorno di fiamma dopo il tentativo in estate - a Casadei, che potrebbe lasciare il Chelsea per tornare in Italia e piace anche al Monza.

- Il nome caldo delle ultime ore però è quello di, che secondo Sky Sport è molto vicino ai biancocelesti: la trattativa è in fase avanzata e mancano solo gli ultimi dettagli per far quadrare il tutto e chiudere l'operazione,ma filtrano ottimismo e fiducia sulla buona riuscita dell'affare. I due club stanno chiudendo il trasferimento sulla base di un

- Fazzini è un vecchio pallino della Lazio, che l'aveva cercato già ai tempi in cui sulla panchina biancoceleste c'era Maurizio Sarri. Il classe 2003 arriva da buone stagioni con la maglia dell'Empoli e quest'anno ha fatto un'ottima prima parte di campionato attirando anche l'attenzione di altri club:e ora è pronta ad affondare il colpo. Fazzini a un passo dai biancocelesti, siamo ai dettagli finali.