Lazio, ufficiale il riscatto di Nuno Tavares dall'Arsenal

Lamuove la prima mossa sul mercato dopo l'arrivo di Maurizio Sarri in panchina:La società biancoceleste ha annunciato sui propri canali di aver riscattato il terzino portoghese dall', il classe 2000 ha firmato un contratto con i capitolini per i prossimi tre anni, fino al 30 giugno 2028. La cifra concordata con i Gunners per il riscatto si aggira intorno ai

- La S.S. Lazio comunica di aver tesserato definitivamente il calciatore Nuno Albertino Varela Tavares, proveniente dall’Arsenal F.C. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro fino al 30 giugno 2028.- La prima stagione di Nuno Tavares con la maglia della Lazio si è conclusa con 30 presenze complessive (23 in Serie A, 6 in UEFA Europa League, 1 in Coppa Italia), nessun goal all'attivo ma 9 assist per i compagni (8 in campionato, 1 in Europa League).