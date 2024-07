Getty Images

Lazio, un cambio ad Auronzo: un terzino torna a Roma. Al suo posto aggregato un Primavera

50 minuti fa

Kamenovic lascia Auronzo di Cadore e torna a Roma. Al suo posto sotto le Tre Cime di Lavaredo, è stato aggregato il Primavera Fabio Ruggeri. Questa la notizia principale della mattinata dal ritiro della Lazio, che oggi ha ripreso a correre dopo la mezza giornata libera concessa ieri dal tecnico Baroni. Il terzino serbo, classe 2000, è sulla lista degli esuberi e cerca sistemazione. Si è allenato con il resto dellla squadra in questa prima metà di ritiro, ma ora farà rientro a Formello in attesa del via libera per la cessione.



Arrivato alla Lazio nel 2021 dal Cukaricki per 3 milioni di euro, Kamenovic non è mai riuscito a ritagliarsi spazio in biancoceleste. Una sola presenza in campo per lui con l'aquila sul pett. Con un prestito allo Sparta Praga, due stagioni fa, e in Svizzera, all'Yverdon, l'anno scorso, ha provato a rilanciarsi, ma non è stato riscattato e ora aspetta una nuova occasione. Il suo accordo con la Lazio sceda nel 2026 e la società non intende liberarlo a 0, ma racimolare anche da lui risorse utili per il mercato. Nel frattempo il calciatore si allenerà per conto suo nel quartier generale biancocelste.