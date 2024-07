Lazio, ufficiale l'arrivo di Nuno Tavares dall'Arsenal: il comunicato e le cifre

Getty Images

. Il club biancoceleste ha annunciato il quarto colpo della sessione estiva di calciomercato dopoIl terzino portoghese classe 2000 è sbarcato ieri a Roma, dove ha sostenuto le visite mediche, prima di raggiungere il resto della squadra allenata da Marco Baroni nel ritiro diLae l’hanno comunicato il passaggio in biancoceleste diattraverso i rispettivi canali ufficiali.

“La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di particolari condizioni sportive il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nuno Albertino Varela Tavares dall’Arsenal FC”.“Nuno Tavares si trasferisce in prestito annuale alla Lazio, in Serie A”.hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni per 6 milioni di euro più 20% sulla futura rivendita.

Nuno Tavares ha firmato un contratto quinquennale con la Lazio. Il club biancoceleste e il terzino portoghese si legano fino al