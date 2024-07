Getty Images

Lotito qualche giorno fa aveva annunciato nuovi tagli nella rosa della Lazio da qui a fine mercato. Salvo sorprese, uno di questi non sarà. Il club biancoceleste sta portando avanti una politica di riorganizzazione, che prevede in primis lo svecchiamento della squadra (l'anno scorso con l'8a età media più alta tra i principali campionati europei). L'uruguayano, classe '91, era tra quelli che sembravano indiziati per poter finire coinvolti in questa rivoluzione anagrafica, ma - scrive oggi il Corriere dello Sport -. Vecinofino in fondo, per poi decidere tra un anno che ne sarà del proprio futuro.

Senza un'uscita molto difficilmente ci sarà un nuovo innesto in mediana in questa sessione per i biancocelesti. Ma. Il nuovo tecnico, come anche la società stessa in realtà, apprezza ladel centrocampista sudamericano. In questi giorni di ritiro si è messo a disposizione del mister adattandosi a giocare in diverse zone di campo, come visto anche nell'amichevole di ieri contro la rappresentativa di Auronzo di Cadore. Nel 4-2-3-1 il suo ruolo naturale è davanti alla difesa, dove ruoterà insieme a Guendouzi, Rovella e Cataldi. Ma all'occorrenza Baroni pu anche farlo avanzare sulla linea dei trequartisti. Una risorsa importante tecnicamente e caratterialmente - è uno dei leader dello spogliatorio, per carisma ed esperienza - su cui quindi tutto il club, al di là della questione dell'età, sa di poter fare affidamento.