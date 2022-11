Non solo Milinkovic che scenderà in campo alle 14:00 con l'Uruguay per sfidare la Corea del Sud. L'ex Inter, colonna del centrocampo diin questa stagione, dovrebbe partire titolare anche con la Celeste che nel girone se la vedrà anche con Ghana e Portogallo.Proprio in vista della sfida contro CR7 lunedì prossimo sarà importante per i sudamericani iniziare bene già oggi. E il centrocampista classe '91 sa bene come fare, visto che proprio