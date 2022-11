La Lazio ha bisogno di Pedro ancora un po'. Anche Sarri, secondo quanto scrive oggi il Corriere della Sera, è pronto a fare la sua parte per provare a convincere lo spagnolo a restare un altro anno. Il suo carisma e le sue qualità sono diventate in poco un elemento importante nella rosa biancoceleste, per questo la società sta spingendo per prolungare il contratto in scadenza a giugno.



Il canario però è tentato da un ritorno al Barça. Xavi lo accoglierebbe a braccia aperte, anche con una prospettiva di un futuro ruolo fuori dal campo. A Formello però proveranno in tutti i modi a trattenerlo ancora. Nelle prossime settimane il mister toscano parlerà col calciatore, spiegandogli l'importanza del suo ruolo in squadra. La società metterà sul tavolo una proposta, poi la palla passerà al canario.